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CapaCulturaArtes Visuais

Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 15:16

Leonardo Stockinger expõe esculturas na Galeria Stockinger

Leonardo Stockinger é neto do escultor Francisco Stockinger, que o influenciou desde a infância no ateliê da família.

Leonardo Stockinger é neto do escultor Francisco Stockinger, que o influenciou desde a infância no ateliê da família.

LEONARDO STOCKINGER/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A exposição Todas as Outras Casas, do escultor Leonardo Stockinger, está em cartaz na Galeria Stockinger (Luciana de Abreu, 450), com entrada gratuita, de terça a sexta-feira, das 13h às 18h, e aos sábados, das 9h às 14h. Com curadoria de Heloisa Medeiros, a mostra reúne esculturas em madeira e aço que exploram a ocupação dos espaços e a transitoriedade das coisas, além de uma cabeça em terracota, desenhos e retratos fotográficos das obras assinados por Mauricio Capellari. É a quarta individual do artista, que passou uma temporada em Porto Alegre, sua cidade natal, para montar a exposição.

Radicado na Austrália desde 2005, Leonardo Stockinger é neto do escultor austríaco-brasileiro Francisco Stockinger e formado pela National Art School de Sydney. Em 2026, o artista também apresentou a exposição Depois de 1000 Anos no Museu de Arte do Paço, com sete obras monumentais de madeira e aço.

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