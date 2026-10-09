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CapaCulturaObituário

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 10:09

Morre C.W. Morgan, ator da franquia de terror 'Pânico', aos 72 anos

Ator norte-americano tornou-se conhecido do público a partir de seu papel como pai de Billy Loomis em 'Pânico'

Ator norte-americano tornou-se conhecido do público a partir de seu papel como pai de Billy Loomis em 'Pânico'

PARAMOUNT PICTURES/YOUTUBE/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
Morreu o ator americano C.W. Morgan, conhecido pelo seu papel como pai de Billy Loomis, o assassino da franquia de terror "Pânico". A notícia foi divulgada, nesta quinta-feira (8), pelo site TMZ. Segundo os registros, Morgan havia morrido em 30 de agosto em Los Angeles, mas a notícia só veio à tona nesta tarde.
Um porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles afirmou ao TMZ que os policiais atenderam a um chamado para investigar uma morte com causas naturais. O Corpo de Bombeiros informou que recebeu um chamado referente a um homem adulto inconsciente. Registros indicam que Morgan foi encontrado no banheiro. Seu corpo não foi levado ao hospital, pois o caso passou pelo legista.

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