Baixista Ian Hill anuncia saída do Judas Priest e aposentadoria; banda já tem substituto

O baixista Ian Hill anunciou nesta sexta-feira (9) que está se retirando da banda de heavy metal Judas Priest e encerrando sua carreira musical. Em comunicado publicado nas redes sociais do conjunto, o músico afirma que tomou a decisão devido aos seus problemas com a artrite.



Ian era o mais antigo membro ainda em atividade na banda, estando na formação desde 1970. A banda seguirá na ativa e já anunciou o substituto: será Davey Rimmer, integrante do Uriah Heep e que havia substituído Hill no último show da atual turnê, em Londres, na Inglaterra, no mês de setembro.



"Durante muito tempo, quando me perguntavam 'por quanto tempo mais você pretende continuar (tocando)?', eu sempre respondia: até que minha performance comece a decair. Odeio ter que dizer isso, mas esse tempo chegou", afirma Hill no comunicado. Segundo ele, a artrite está se manifestando em seus dois ombros e nos dois joelhos, além da mão direita. Além desses problemas, Hill sofreu um rompimento de tendão no ombro esquerdo, que o tem impedido de empunhar o baixo adequadamente.



"Embora eu tenha sido capaz de gravar as linhas de baixo para o novo álbum (do Judas Priest), havia dúvidas se eu seria capaz de completar a recente turnê europeia sem incidentes, então pedimos a nosso bom amigo Davey para aprender o setlist e ficar de prontidão caso eu tivesse que me ausentar, o que aconteceu no show de Londres", explicou o baixista.



Na nota, Hill explica que, mesmo em um eventual caso de cirurgia, não há certeza de que ele voltará a ser capaz de fazer um show completo no futuro. "Levando em conta isso tudo, e também o fato de que tenho negligenciado minha família por cinquenta e sete anos, decidi me aposentar e passar os meus anos restantes compensando (a ausência) e fazendo coisas com eles antes que isso exija que um deles me empurre por aí em uma cadeira de rodas", confirmou.



Embora não seja um dos membros fundadores, Ian Hill era o mais antigo dos integrantes ainda presente na formação do grupo britânico, tendo gravado todos os álbuns (incluindo o recente Invincible Shield, de 2024) e participado de todos os shows realizados com o nome Judas Priest. Com sua saída, e com os problemas de saúde que impedem o guitarrista Glenn Tipton de subir ao palco, o nome mais antigo do Judas passa a ser o vocalista Rob Halford, que entrou na banda em 1973 e, após sair do grupo nos anos 1990, tem sido presença constante na banda desde 2003.

