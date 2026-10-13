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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 09:29

Caminho de Dentro é apresentado no Teatro Bruno Kiefer

O espetáculo reúne figurinos que pertenceram a Kazuo e Yoshito Ohno, mestres fundadores do butoh.

O espetáculo reúne figurinos que pertenceram a Kazuo e Yoshito Ohno, mestres fundadores do butoh.

FÁBIO ZAMBOM/DIVULGAÇÃO/JC
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Os bailarinos Ana Medeiros e Hiroshi Nishiyama apresentam nesta quarta-feira (14), às 19h, no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), o espetáculo de butoh Caminho de Dentro. A peça foi concebida durante uma imersão no Japão, sob direção de Etsuko Ohno, esposa de Yoshito Ohno, e propõe uma jornada entre a vida e a morte, com cenário de Rodrigo Shalako, desenho sonoro de Carlos Ferreira e figurinos que incluem peças que pertenceram a Kazuo e Yoshito Ohno. Os ingressos custam R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada) pelo Sympla, com venda física disponível apenas no dia do espetáculo, na bilheteria do teatro.

Ambos indicados ao Prêmio Açorianos de Dança, com Ana vencedora em 2025 na categoria Intérprete Destaque por Mares e Nuvens Flutuantes, os dançarinos integram a tradição do butoh, dança criada no Japão nos anos 1950 por Kazuo Ohno e Tatsumi Hijikata, marcada pelo contato direto entre corpo, memória e espaço.

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