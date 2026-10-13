Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 14:48

Maglore apresenta turnê do álbum Fluxo Natural no Opinião

O show apresenta faixas do novo álbum ao lado de canções que marcam os quase 20 anos de trajetória da banda.

O show apresenta faixas do novo álbum ao lado de canções que marcam os quase 20 anos de trajetória da banda.

ELISA IMPERIAL/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A banda Maglore se apresenta nesta quinta-feira (15), às 20h30min, no Opinião (José do Patrocínio, 834), com a turnê do álbum Fluxo Natural, sexto disco de inéditas do grupo, lançado em agosto pela LOCO Records. O show reúne Teago Oliveira (voz e guitarra), Lelo Brandão (guitarra e teclado), Lucas Gonçalves (voz e baixo) e Felipe Dieder (bateria), que além das novas canções também apresentam músicas de trabalhos anteriores da carreira. Os ingressos custam entre R$ 60,00 e R$ 120,00 pelo Sympla.

Formada em Salvador em 2009, a Maglore ganhou projeção nacional com o álbum III, de 2015, e já se apresentou em festivais como Lollapalooza Brasil, Rock in Rio e o SXSW, nos Estados Unidos. A banda também tem parcerias com nomes como Erasmo Carlos, Gal Costa e Pitty, que regravaram canções do grupo.

Notícias relacionadas