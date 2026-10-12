Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 12:11

Edson Cordeiro canta Zeca Baleiro no Espaço 373

O show passeia pela discografia de Edson Cordeiro, do repertório clássico ao pop.

O show passeia pela discografia de Edson Cordeiro, do repertório clássico ao pop.

MARCELO CASTE/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O contratenor Edson Cordeiro se apresenta nesta quarta-feira (14), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), com show que leva ao palco o álbum Ouve a Minha Voz [Cordeiro canta Baleiro], um mergulho na obra de Zeca Baleiro com faixas inéditas, raridades e sucessos. Acompanhado por Eron Guarnieri ao piano, o repertório passa por canções do disco, como O Canto em Nós e Heavy Metal do Senhor, além de clássicos da carreira de Cordeiro, como Estrela do Mar e Fado Tropical, e incursões pelo pop, com versões de Lovesong, do The Cure, e I Have a Dream, do ABBA. Os ingressos custam entre R$ 80,00 e R$ 400,00 (camarote até cinco pessoas), com venda antecipada pelo tri.rs.

Radicado na Alemanha desde 2007, Edson Cordeiro soma dois discos de ouro, quatro Prêmios da Música Brasileira e uma indicação ao Grammy Latino, pelo álbum Contratenor

Notícias relacionadas