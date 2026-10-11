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CapaCulturaMúsica

Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 15:06

Olinda Allessandrini estreia formação tradicional de choro no Teatro Simões Lopes Neto

O quarteto reúne piano, violão de sete cordas, cavaquinho e pandeiro, instrumentação tradicional do choro.

O quarteto reúne piano, violão de sete cordas, cavaquinho e pandeiro, instrumentação tradicional do choro.

YASMIN SILVA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A pianista Olinda Allessandrini se apresenta nesta terça-feira (13), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089), ao lado de uma formação tradicional de choro pela primeira vez em mais de 50 anos de carreira. Acompanhada por Mathias 7 Cordas (violão), Alexandre Susin (cavaquinho) e Guilherme Sanches (pandeiro), ela interpreta obras de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth e Marcelo Tupinambá, percorrendo o final do século XIX e o início do XX. O espetáculo estreou em agosto, no 5º Festival de Choro da Serra Gaúcha, e tem sessão única em Porto Alegre. Os ingressos custam entre R$ 35,00 e R$ 130,00, à venda pelo site do Theatro São Pedro ou na bilheteria do Multipalco Eva Sopher.

Idealizado pelo produtor Carlos Branco em parceria com Mathias 7 Cordas, o espetáculo resgata a instrumentação que marcou o surgimento do choro, inspirada no conjunto criado por Joaquim Antônio da Silva Calado, que teve Chiquinha Gonzaga entre seus integrantes. Durante a apresentação, Olinda também compartilha histórias e curiosidades sobre o repertório e seus compositores.

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