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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 08:53

Soprano japonesa Eiko Senda estreia obra de Schoenberg no Terça Lírica

A soprano Eiko Senda soma mais de 35 anos de carreira em palcos da América Latina, dos Estados Unidos e da Alemanha.

A soprano Eiko Senda soma mais de 35 anos de carreira em palcos da América Latina, dos Estados Unidos e da Alemanha.

VITÓRIA PROENÇA/DIVULGAÇÃO/JC
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A Companhia de Ópera do RS (CORS) apresenta pela primeira vez no estado o monodrama Erwartung, de Arnold Schoenberg, nesta terça-feira (13), às 19h, no Auditório Osvaldo Stefanello do Palácio da Justiça (Praça Marechal Deodoro, 55), com entrada gratuita. A obra, considerada um marco do modernismo musical, tem a soprano japonesa Eiko Senda, vice-presidente da CORS, em dueto com o pianista Patrick Minuzzi, sob direção cênica de Carlota Albuquerque. No Brasil, Erwartung foi apresentada apenas três vezes, a última delas em 2009, em Belo Horizonte. A peça é considerada a primeira ópera a utilizar a técnica do Sprechgesang, canto falado que acompanha as oscilações psicológicas da personagem.

Escrita por Schoenberg em 1909 a partir de poema da médica vienense Marie Pappenheim, a obra narra a história de uma mulher que encontra o corpo de seu amante na floresta. Para esta apresentação, será usada uma versão para canto e piano do próprio Schoenberg, cedida pelo Schoenberg Archive, de Viena.

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