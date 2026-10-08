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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 15:40

King Jim celebra aniversário de 70 anos em show no Teatro de Arena

Espetáculo será neste sábado (10) e também comemora 50 anos de carreira do artista

Espetáculo será neste sábado (10) e também comemora 50 anos de carreira do artista

THAYNÁ WEISSBACH/ARQUIVO/JC
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O músico e saxofonista porto-alegrense King Jim celebra seus 70 anos de idade e cinco décadas de trajetória artística neste sábado (10), às 19h, no Teatro de Arena (Altos do Viaduto Otávio Rocha). No espetáculo King Jim 70 Anos — Uma vida de Rock’n’Roll, o artista sobe ao palco acompanhado pela banda Pata de Elefante para revisitar clássicos do rock gaúcho, parcerias e repertórios inéditos. Os ingressos custam R$ 60,00 e estão à venda na plataforma Sympla.

Cofundador da banda Garotos da Rua, responsável por sucessos nacionais nos anos 1980 como Tô de Saco Cheio e Eu Já Sei, King Jim traz para a apresentação canções recentes gravadas em parceria com a Pata de Elefante, além de faixas autorais e releituras. O show conta com participações especiais de Deborah Finocchiaro, Justin Vasconcelos, Marcelo Fornasier, Marcio Petracco e Pedro Petracco.

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