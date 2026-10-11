Finlandeses do Apocalyptica tocam Metallica em violoncelos em show no Opinião





Cansado entre uma música e outra de um show em São Paulo, o violoncelista Perttu Kivilaakso foi respirar atrás da cortina e, sem querer, enfiou o espigão do instrumento num cabo de energia. Houve uma explosão elétrica, metade das luzes se apagaram e ele acha que a corrente chegou a passar pelo corpo, já que as botas derreteram. Quando voltou ao palco, com o cabelo todo arrepiado, o colega de banda Eicca Toppinen deu um tapa no rosto dele para saber se estava bem, e o show continuou. "Você nunca sabe que tipo de coisa legal pode acontecer no Brasil", brinca. O trio finlandês Apocalyptica retorna a Porto Alegre nesta terça-feira (13), às 21h, no Opinião (José do Patrocínio, 834), com ingressos entre R$ 229,00 e R$ 558,00 pelo Sympla.A energia do público brasileiro é a primeira lembrança que o violoncelista cita do País: "incrível e poderoso, parecem viver a música ao máximo", descreve. Já sobre a relação com quem está diante do palco, resume: "Vivemos uma experiência juntos" , diz. Desta vez, o reencontro tem uma novidade: é a primeira vez que a banda traz à América Latina o show de Plays Metallica, Vol. 2, álbum de 2024 com o qual o grupo excursiona há quase dois anos. "Vai ser uma enorme festa", garante.O disco nasceu de uma vontade antiga da banda de gravar músicas do Metallica que ficaram de fora do primeiro álbum de covers, e o momento certo só chegou quase três décadas depois. Perttu calcula ter escrito de 15 a 20 arranjos para descobrir quais funcionavam no instrumento, já que, sem a letra e a voz do original, é preciso achar outros elementos para manter a canção interessante. A meta era respeitar a obra sem copiá-la. "Fazer a nossa própria sopa com esses ingredientes", resume.Entre as faixas do disco estão Ride the Lightning, Holier Than Thou e One, esta última já gravada pelo grupo em 1998, em versão para quatro violoncelos, e eleita por Perttu como sua música de metal favorita. Para o novo fonograma, a ideia era uma versão cinematográfica, com um narrador contando a história de um soldado. Quando os finlandeses sondaram James Hetfield, vocalista do Metallica, ele mesmo se ofereceu e acabou recitando a letra. "Nunca poderíamos imaginar que ele quisesse fazer isso", conta. O baixista Robert Trujillo também participa do álbum em One e em The Four Horsemen. "Ter a bênção ou a aceitação deles é muito importante para nós."Entre o primeiro disco de covers e este, Perttu diz que quase tudo mudou - ficaram mais experientes e maduros - menos o espírito de quando eram estudantes de música clássica em Helsinque e já adoravam metal: "Éramos um pouco rebeldes", relembra. Para ele, a maior conquista é seguir juntos, algo que compara a "um casamento com vários caras", em que é preciso atravessar as discussões para crescer. E a vontade de tocar, explica, não vem só do salário, mas da alma. "Acho que nunca vou parar."