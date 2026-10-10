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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 12:04

Leandro e Leonardo terão cinebiografia; conheça atores escalados para interpretar a dupla

Produção dirigida por Jayme Monjardim deve começar a ser rodada em novembro deste ano

Produção dirigida por Jayme Monjardim deve começar a ser rodada em novembro deste ano

WARNER MUSIC/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
A história da dupla Leandro e Leonardo será adaptada para os cinemas. A produção será dirigida por Jayme Monjardim e as filmagens devem começar em novembro.
Eduardo Borelli e André Luiz Frambach são os atores escalados para dar vida à dupla em Leandro e Leonardo - Não Aprendi Dizer Adeus, que tem roteiro assinado por Péricles Barros e Letícia Wierzchowski.
O filme promete voltar ao passado e contar a história dos irmãos, ainda em Goianápolis, e a migração do trabalho deles do campo para a música. A produção acompanha o início e também o sucesso desta dupla que se tornou uma das maiores referências do sertanejo.
A morte de Leandro (1961-1998), devido à falência múltipla de órgãos decorrente de um tumor de Askin - um tipo de câncer raro e agressivo na região do tórax -, também será abordada na cinebiografia. Assim como a carreira musical de Leonardo após a morte do irmão.

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