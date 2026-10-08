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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 12:12

Conheça os livros de Anne Carson, a mais nova Nobel de Literatura

Autora canadense foi anunciada nesta quinta-feira (8) como Nobel de Literatura

Autora canadense foi anunciada nesta quinta-feira (8) como Nobel de Literatura

KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/JC
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Agências
Anne Carson já tinha diversos livros publicados no Brasil antes de vencer o Nobel de Literatura, na manhã desta quinta (8), algo relativamente raro no mercado editorial e que abre boas oportunidades para quem não conhece a autora.
A onda de publicações de Carson veio depois de uma estreia tardia, em 2017, com a tradução de "O Método Albertine" feita por Vilma Arêas e Fernando Guimarães para as Edições Jabuticaba.

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