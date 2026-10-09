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CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 15:22

Kleiton & Kledir levam espetáculo infantil Par ou Ímpar ao Araújo Vianna

Kleiton e Kledir levam o público numa viagem lúdica por cenários povoados por bichos e personagens fantásticos.

Kleiton e Kledir levam o público numa viagem lúdica por cenários povoados por bichos e personagens fantásticos.

RODRIGO LOPES/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Kleiton & Kledir se apresentam ao lado do Grupo Tholl nesta segunda-feira (12), às 18h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), com o espetáculo infantil Par ou Ímpar, concebido para celebrar o Dia das Crianças. O show mistura música, teatro e circo, levando o público numa viagem dentro de uma locomotiva por cenários povoados por bichos e personagens fantásticos, com acrobacias e malabares. O projeto nasceu do CD/DVD homônimo da dupla, lançado em 2011 e premiado como melhor álbum infantil no Prêmio da Música Brasileira. Os ingressos custam entre R$ 80,00 e R$ 330,00, com venda pelo Sympla ou nas bilheterias físicas, na loja Planeta Surf do Bourbon Wallig (Assis Brasil, 2611) e no próprio Araújo Vianna, duas horas antes do show.

Juntos desde 1980, Kleiton e Kledir somam mais de 20 discos e 3 mil shows na carreira, com músicas gravadas por artistas como Mercedes Sosa e Nara Leão. Já o Grupo Tholl, fundado em Pelotas, é referência em espetáculos que unem técnicas circenses, teatro e dança, com apresentações em festivais nacionais e internacionais.

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