Poeta e ensaísta canadense Anne Carson vence o Nobel de Literatura

A poeta e ensaísta canadense Anne Carson venceu nesta quinta-feira (8) o Prêmio Nobel de Literatura "por sua obra ousada e inventiva que, em diálogo lúdico com a tradição clássica, criou novas formas para a literatura contemporânea", anunciou a Academia Sueca.
Ingrid Carlberg, secretária permanente da academia, disse que a autora estava na Islândia "ouvindo o vento" quando foi localizada para receber a notícia. "Ela ficou muito surpresa", afirmou Carlberg.
Nascida em Toronto, Carson, de 76 anos, recorre a temas e narrativas da literatura grega e romana antigas em obras que frequentemente misturam poesia, ensaio e ficção.
Entre seus livros estão "Eros the Bittersweet", sobre o prazer e a dor do desejo na literatura grega antiga; o romance em versos "Autobiography of Red"; "Men in the Off Hours", coletânea de poesia e prosa que venceu o Griffin Prize, do Canadá, em 2001; e "Norma Jeane Baker of Troy", que aproxima Marilyn Monroe de Helena de Troia.
Carson também traduziu obras da literatura grega clássica que, segundo a Academia Sueca, "podem ser consideradas obras independentes por si mesmas". Entre elas estão "If Not, Winter", baseado em fragmentos de poemas de Safo; as tragédias de Sófocles "Electra" e "Antigone"; e "Bakkhai", de Eurípides.
"Quase toda a sua produção literária se concentrou na interseção entre a obsessão do filólogo pelas palavras e o desejo do poeta por novos significados", disse Anders Olsson, presidente do comitê de literatura.
Carson lecionou estudos clássicos em várias universidades da América do Norte e viveu na Islândia, onde ela e o marido, Robert Currie, receberam cidadania em 2022.
No ano passado, o Nobel de Literatura foi concedido ao húngaro László Krasznahorkai, autor de romances surreais e anárquicos que combinam uma visão de mundo sombria com humor mordaz, por uma obra que, segundo os jurados, reafirma o poder da arte em meio ao "terror apocalíptico".
O valor do prêmio neste ano é de 12 milhões de coroas suecas (cerca de US$ 1,2 milhão).