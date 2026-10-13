Com Edu K à frente, Defalla revisita a própria história em show de aniversário do Opinião

“Vai ser explosivo. Explosivo que nem aquelas caixas que saem confetes, serpentinas, música e um palhaço. Bem coisa de aniversário”, ilustra Edu K, vocalista do Defalla
, que comandará o espetáculo em celebração ao aniversário do Opinião
, neste sábado (17). São 43 anos de uma das casas de show mais tradicionais do País
. Essa longa história merece uma festa em grande estilo, que é prometida pelo Defalla a partir das 23h, na esquina mais badalada da Cidade Baixa (Rua José do Patrocínio, 834). Os ingressos estão à venda no Sympla
, por valores a partir de R$ 45,00.
Há quatro décadas promovendo a cena cultural do Brasil e do Rio Grande do Sul, a trajetória do Opinião até se confunde com a história das bandas e artistas gaúchos que subiram ao seu palco - Defalla incluído, é claro. O grupo surgiu em 1985, dois anos depois da inauguração do espaço
, e de certa forma cresceu junto com o Opinião, com ambos acumulando uma longa trajetória de sucesso.
“Eu lembro do Opinião quando era uma casinha comprida ali na CB
. O Defalla tocou lá algumas vezes”, relembra Edu K. “Acho que a nossa longevidade parte de lugares muito diferentes: o Defalla sobreviveu porque mudou muito, o Opinião sobreviveu porque não mudou tanto desde que se transformou no casarão que a gente conhece. Sempre foi coeso e firme, um local para Porto Alegre receber grandes espetáculos
”, analisa.
Para a festa de aniversário, o Defalla retorna ao palco com uma nova formação. A banda que sempre teve a mudança como uma constante é agora formada por 4NAZZO na guitarra, LIP5 no baixo e ROD6 na bateria, além de Edu K. nos vocais
– uma das poucas figuras que se manteve permanente no grupo.