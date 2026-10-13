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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 14:15

Com Edu K à frente, Defalla revisita a própria história em show de aniversário do Opinião

Com nova formação, mas sempre com Edu K como figura central, Defalla se apresenta no próximo sábado trazendo um apanhado de grandes momentos de sua carreira

Com nova formação, mas sempre com Edu K como figura central, Defalla se apresenta no próximo sábado trazendo um apanhado de grandes momentos de sua carreira

CRISTIANO STORNIOLO/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
“Vai ser explosivo. Explosivo que nem aquelas caixas que saem confetes, serpentinas, música e um palhaço. Bem coisa de aniversário”, ilustra Edu K, vocalista do Defalla, que comandará o espetáculo em celebração ao aniversário do Opinião, neste sábado (17). São 43 anos de uma das casas de show mais tradicionais do País. Essa longa história merece uma festa em grande estilo, que é prometida pelo Defalla a partir das 23h, na esquina mais badalada da Cidade Baixa (Rua José do Patrocínio, 834). Os ingressos estão à venda no Sympla, por valores a partir de R$ 45,00.

Há quatro décadas promovendo a cena cultural do Brasil e do Rio Grande do Sul, a trajetória do Opinião até se confunde com a história das bandas e artistas gaúchos que subiram ao seu palco - Defalla incluído, é claro. O grupo surgiu em 1985, dois anos depois da inauguração do espaço, e de certa forma cresceu junto com o Opinião, com ambos acumulando uma longa trajetória de sucesso.

“Eu lembro do Opinião quando era uma casinha comprida ali na CB. O Defalla tocou lá algumas vezes”, relembra Edu K. “Acho que a nossa longevidade parte de lugares muito diferentes: o Defalla sobreviveu porque mudou muito, o Opinião sobreviveu porque não mudou tanto desde que se transformou no casarão que a gente conhece. Sempre foi coeso e firme, um local para Porto Alegre receber grandes espetáculos”, analisa.

Para a festa de aniversário, o Defalla retorna ao palco com uma nova formação. A banda que sempre teve a mudança como uma constante é agora formada por 4NAZZO na guitarra, LIP5 no baixo e ROD6 na bateria, além de Edu K. nos vocais –  uma das poucas figuras que se manteve permanente no grupo.

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