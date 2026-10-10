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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 09:59

Phil Collins e Paul McCartney fazem as pazes após 24 anos de mágoa

Segundo ex-vocalista do Genesis, desentendimento começou após fala "condescendente" de McCartney

Segundo ex-vocalista do Genesis, desentendimento começou após fala "condescendente" de McCartney

MARIANA CARLESSO/ARQUIVO/JC
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Agências
Phil Collins, 75, e Paul McCartney, 84, deixaram para trás uma desavença que durou cerca de 24 anos. O ex-vocalista do Genesis revelou a reconciliação durante entrevista ao programa Piers Morgan Uncensored, exibida em 2 de outubro. Segundo Collins, os dois voltaram a conversar por telefone recentemente e decidiram encerrar a mágoa.
O desentendimento começou em 2002, durante os ensaios para o concerto do Jubileu de Ouro da rainha Elizabeth 2ª, no Palácio de Buckingham. Collins contou que levou para a ocasião uma primeira edição rara de uma biografia dos Beatles, escrita por Hunter Davies, e pediu que McCartney autografasse o livro.

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