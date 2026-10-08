O feriadão tem cultura para crianças e adultos - confira as atrações de Porto Alegre na Agenda JC

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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:17

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King Jim celebra 70 anos com o show 'Uma Vida de Rock N Roll' no Teatro de Arena

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THAYNÁ WEISSBACH/ARQUIVO/JC
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SEXTA-FEIRA, 09 DE OUTUBRO

18h - Show e DJ set Noites Avantes + Problemón, com o rapper paulista Novíssimo Edgar e DJs Andrey, Done Tone e 598 numa noite de reggae e latinidades na Rádio Agulha (Cristóvão Colombo, 545). A partir de R$ 50,00 no Sympla.

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