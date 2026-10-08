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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 12:52

Tony Ramos e Glória Pires voltam às telonas na comédia romântica 'Se Eu Fosse Você 3'

Comédia sobre troca de personalidades é um dos destaques da temporada brasileira nos cinemas

Comédia sobre troca de personalidades é um dos destaques da temporada brasileira nos cinemas

GLOBO FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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Um raio pode cair pela terceira vez no mesmo lugar? Em Se Eu Fosse Você 3, sim. A famosa troca de corpos que marcou o cinema brasileiro há exatos 20 anos volta às telonas neste final de semana- agora, com novos personagens. No novo filme, a metamorfose acomete uma nova geração da família de Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Glória Pires).

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