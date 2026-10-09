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CapaCulturaCinema

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 09:53

Humanos enfrentam alienígenas na fronteira coreana em 'Hope - O Primeiro Impacto''

Produção sul-coreana é um dos destaques nos cinemas nacionais neste final de semana

Produção sul-coreana é um dos destaques nos cinemas nacionais neste final de semana

/IMAGEM FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Uma tragédia de proporções cósmicas é o centro da história de Hope - O Primeiro Impacto. A produção sul-coreana que chega aos cinemas neste final de semana mescla atores internacionais, como Michael Fassbinder (Bastardos Inglórios), Alicia Vikander (A Garota Dinamarquesa), Hwang Jung-min (12.12: O Dia) e Hoyeon (Round 6).

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