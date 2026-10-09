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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 13:03

Com Jessica Chastain, 'Outra Mamãe' traz as relações familiares para o centro do terror

Jessica Chastain é uma das protagonistas do terror doméstico Outra Mamãe, de James Wan

Jessica Chastain é uma das protagonistas do terror doméstico Outra Mamãe, de James Wan

/BERNARD WALSH/UNIVERSAL PICTURES/DIVULGAÇÃO/JC
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Chega aos cinemas neste final de semana um thriller doméstico que traz para o centro da trama a maternidade e as relações familiares. Produzido por um dos grandes nomes do terror contemporâneo, James Wan, Outra Mamãe tem nomes como Jessica Chastain (Interstelar e It: Capítulo 2), Arabella Olivia Clark (A Empregada) e Jay Duplass (das séries Transparente e Industry) em uma aterrorizante história que inicia em brigas conjugais e se estende ao sobrenatural.

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