Quer aproveitar o final de semana com muita cultura? Pega as dicas da redação do JC para 09 a 12 de outubro

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CapaCulturaAgenda Jc

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 15:48

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Longa brasileiro Morte e Vida Madalena une comédia e drama para contar bastidores de um filme B

Longa brasileiro Morte e Vida Madalena une comédia e drama para contar bastidores de um filme B

EMBAÚBA FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Andressa Pufal, repórter de Cultura-JC

Durante os anos 1940 e 1950, era comum que emissoras de rádio tivessem orquestras próprias que entoavam canções ao vivo para o deleite dos ouvintes. Não por acaso esta foi a chamada Era de Ouro do Rádio. Nesta sexta-feira, às 20h, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre recria a atmosfera desta época num espetáculo que homenageia não só as pomposas apresentações radiofônicas, mas o legado do gigante Lupicínio Rodrigues. Lupi Vive foi idealizado como um legítimo programa de rádio, com apresentação do próprio cantor -- interpretado pelo ator Álvaro RosaCosta -- que conduz a plateia pelo repertório, que tem canções como Nervos de aço, Se acaso você chegasse e Vingança. Andréa Cavalheiro e Glau Barros revezam-se com Álvaro nos vocais das músicas interpretadas pela Orquestra. Ingressos no Sympla.

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