Eva Marie Saint, atriz vencedora do Oscar por 'Sindicato de Ladrões', morre aos 102 anos

A atriz Eva Marie Saint, estrela da Era de Ouro de Hollywood e mais conhecida pelos filmes Intriga Internacional (1959) e Sindicato de Ladrões (1954), morreu nesta terça-feira (6), aos 102 anos. Segundo a revista Variety, a atriz faleceu em casa, em Los Angeles.
Saint começou a carreira no teatro e na televisão, antes de estrear no cinema nos anos 1950. Ao longo das décadas seguintes, dividiu-se entre cinema, televisão e teatro, construindo uma carreira que atravessou diferentes gerações.
Seu talento chamou a atenção do cineasta Elia Kazan, que a escalou para ser par de Marlon Brando em Sindicato de Ladrões, sua estreia no cinema. O trabalho no longa rendeu-lhe o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Ela era a mais velha vencedora do prêmio ainda viva.
Cinco anos depois, ela voltou a se destacar no cinema como Eve Kendall, a enigmática espiã que seduz o personagem de Cary Grant em Intriga Internacional, clássico de Alfred Hitchcock.
Entre outros trabalhos, ela também interpretou Martha Kent, a mãe adotiva de Superman, no filme de Superman: O Retorno, de 2006.
A atriz possui duas estrelas na Calçada da Fama de Hollywood, uma por suas contribuições ao cinema e outra por suas contribuições na televisão.