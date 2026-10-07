Laura Pausini confirma show em Porto Alegre no Auditório Araújo Vianna em 2027

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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 10:15
Trinta anos após sua primeira passagem pela Capital, cantora italiana traz a turnê 'Yo Canto World Tour' em março; vendas começam nesta quarta (7)JAVIER BIOSCA/DIVULGAÇÃO/JC
A cantora italiana Laura Pausini retornará a Porto Alegre após 30 anos de sua primeira apresentação para espetáculo único no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). O show está marcado para o dia 2 de março de 2027, às 20h, e integra a turnê Yo Canto World Tour – LATAM Reprise. A venda geral de ingressos será aberta nesta quarta-feira (7), a partir do meio-dia, pelos canais oficiais de venda.
A apresentação na Capital aposta em um formato mais intimista em relação às datas em estádios no restante do País. Com cerca de três horas de duração, o repertório reúne clássicos da carreira da cantora, como La Solitudine, Strani Amori e Incancellabile, além de releituras de nomes da música latino-americana, incluindo canções em português. Laura Pausini esteve em Porto Alegre pela primeira vez em maio de 1997, quando se apresentou no Ginásio Gigantinho.