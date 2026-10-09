Sidney Magal faz show 'Me Chama Que Eu Vou' em Porto Alegre neste domingo

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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 08:04
Espetáculo acontece no Auditório Araújo Vianna e traz sucessos como 'Sandra Rosa Madalena' e 'Meu Sangue Ferve por Você'/MARCOS HERMES/DIVULGAÇÃO/JC
O cantor Sidney Magal apresenta neste domingo (11), às 20h, o show Me Chama que Eu Vou no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Celebrando cinco décadas de trajetória na música brasileira, a apresentação promete um repertório dançante e de forte interação com o público. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 90,00.
No palco, Magal interpreta seus maiores clássicos, como Sandra Rosa Madalena, Meu Sangue Ferve por Você e Tenho, além de passar por ritmos que influenciaram sua carreira, do brega e lambada ao jazz e à bossa nova. O programa também inclui releituras de faixas de Tim Maia, Beto Barbosa e Ricky Martin, costurando a estética romântica e latina que marcou sua projeção nacional desde os anos 1970. Os ingressos estão à venda pelos canais oficiais do evento.