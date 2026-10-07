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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 11:16

Tum Toin Foin apresenta mistura de jazz, erudito e popular em show no Ocidente

Show começa às 21h e traz octeto nos sopros, cordas, percussão e teclados

Show começa às 21h e traz octeto nos sopros, cordas, percussão e teclados

Vinícius Angeli/DIVULGAÇÃO/JC
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O Bar Ocidente recebe nesta quinta-feira (8) a mistura sonora de Tum Toin Foin. O espetáculo começa às 21h e traz o grupo liderado pelo pianista e compositor Arthur de Faria que combina a precisão da música erudita com a linguagem pop e a improvisação do jazz. Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 60,00 e estão à venda na plataforma Sympla.

Criado em 2018, o conjunto reúne dez músicos com trajetórias diversas — incluindo instrumentistas da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) e da cena do rock, samba e música regional gaúcha. No palco, o octeto de sopros, cordas, percussão e teclados interpreta criações autorais e arranjos próprios.

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