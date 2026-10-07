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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 18:29

POA Arena reúne grandes nomes e nova geração do trap brasileiro em Porto Alegre

Evento no dia 10 de outubro traz apresentações de Alee, Yunk Vino (foto), Derek, Jovem Dex, Leviano e Dessiiik, além de convidados especiais.

Evento no dia 10 de outubro traz apresentações de Alee, Yunk Vino (foto), Derek, Jovem Dex, Leviano e Dessiiik, além de convidados especiais.

CÁSSIO ANDREASI/DIVULGAÇÃO/JC
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A POA Arena recebe, no dia 10 de outubro, a partir das 21h, o evento Show de Trap, que reúne diferentes gerações e vertentes do gênero urbano em Porto Alegre. A programação conta com seis apresentações completas no line-up principal: Alee, Yunk Vino, Derek, Jovem Dex, Leviano e Dessiiik. A noite ainda terá participações especiais de Klisman, Jimyy, PHL Notunrboy, Senndy e Emitê Único.

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