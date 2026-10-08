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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 12:17

Casa de Cultura Mario Quintana promove programação gratuita para o Mês das Crianças

Agenda vai de 10 a 31 de outubro e reúne oficinas, feira de livros, espetáculo teatral, cinema e jogos

Agenda vai de 10 a 31 de outubro e reúne oficinas, feira de livros, espetáculo teatral, cinema e jogos

THIELE ELISSA/DIVULGAÇÃO/JC
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A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) promove, entre os dias 10 e 31 de outubro, uma programação especial e gratuita em celebração ao Mês das Crianças. Voltada para o público infantil e suas famílias, a agenda reúne oficinas, feira literária, espetáculo teatral, exibição de cinema e jogos. As ações buscam ampliar o acesso de crianças às artes e integrá-las aos diferentes espaços do complexo cultural. Confira a programação completa ao fim da matéria. 

A programação abre no dia 10 com a oficina Sanfonada Cultural e segue no dia 11 com o espetáculo Preta, Preta, Pretinha. Nos dias 17 e 18, acontecem o Circuito de Brincadeiras, a Feira Infantil Literária, oficinas de teatro de sombras e contação de histórias. As atividades encerram no dia 24 com o clássico teatral Lili Inventa o Mundo, campeonato de jogos e a exibição do filme Toy Story.

A iniciativa integra o plano bianual da CCMQ, financiado pela Lei Rouanet e apresentado pela Petrobras, com patrocínio do Banrisul e BRDE, apoio de Tintas Renner e iSend, e realização do Ministério da Cultura. 

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