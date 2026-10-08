Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaAgenda Jc

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 00:25

Quer um bom aquece para o fim de semana? Consulte a agenda cultural do JC para 8 de outubro

Funkalister leva black music, funk, jazz e MPB ao palco do Grezz

Funkalister leva black music, funk, jazz e MPB ao palco do Grezz

CENTRAL DE BANDAS/DIVULGA??O/JC
Compartilhe:
JC
JC
QUINTA-FEIRA, 08 DE OUTUBRO

18h - Roda de Conversa com Itapa Rodrigues, em conexão com a exposição Microrretratos na Ksa Rosa (Voluntários da Pátria, 1.039). Presenças de Cláudia Vicari Zanatta, Solange Gonçalves Luciano e Luciana Moro Machado. Entrada franca.

Notícias relacionadas