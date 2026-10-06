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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 12:20

Projeto Unimúsica traz aula-show do mestre maranhense Tião Carvalho ao Centro Cultural da UFRGS

Evento gratuito celebra tradições como o bumba meu boi e o cacuriá nesta quinta (8) com participação de músicos locais

Evento gratuito celebra tradições como o bumba meu boi e o cacuriá nesta quinta (8) com participação de músicos locais

RAQUEL CATÃO/DIVULGAÇÃIO/JC
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O projeto Unimúsica promove, nesta quinta-feira (8), às 19h, uma aula-show com o multiartista e pesquisador maranhense Tião Carvalho no Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333). Dedicado à preservação e difusão do bumba meu boi, do coco e do cacuriá, o encontro une conversa e performance ao vivo para abordar manifestações da cultura popular. A entrada é gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, com distribuição de senhas no local a partir das 18h.

Líder da tradicional Festa do Boi no Morro do Querosene, em São Paulo, e fundador do Grupo Cupuaçu, Tião Carvalho será acompanhado no palco por seu filho Yuri Carvalho e pelos músicos locais Pâmela Amaro, Tamiris Duarte, Fernanda Panda, Maryanne Francescon e Gustavo Virissimo. A atividade integra a série entreluzeiros, que comemora os 45 anos do Unimúsica destacando artistas articulados a patrimônios imateriais do País, e contará com acessibilidade em Libras.

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