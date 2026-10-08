Versão contemporânea de Os Saltimbancos tem apresentação única neste sábado (10)

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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 09:52
Espetáculo com dramaturgia e direção de Juliana Barros sobe ao palco do Simões Lopes Neto às 20hDIOGO VAZ/DIVULGAÇÃO/JC
O espetáculo musical DDD Saltimbancos — DISCO/nectados, DESCartados, DIZsonantes realiza apresentação única neste sábado (10), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, localizado no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089). Com dramaturgia original e direção de Juliana Barros, a montagem é livremente inspirada no clássico Os Saltimbancos, de Chico Buarque, para propor reflexões sobre pertencimento e resistência artística no contexto contemporâneo. Os ingressos variam de R$ 10,00 a R$ 40,00 e estão disponíveis no site do Theatro São Pedro e na bilheteria local.
A encenação acompanha um grupo de artistas esquecidos pelos algoritmos que se reúne em um teatro abandonado durante um apagão global. Sob direção musical de Everton Rodrigues e direção de movimentos de Angela Spiazzi, o elenco executa a trilha sonora ao vivo, combinando canções autorais e influências da MPB, soul, pop e rock. A atração integra a programação do projeto Banrisul Mulheres da Cena Gaúcha, iniciativa que homenageia a trajetória de nove diretoras gaúchas ao longo da temporada no Multipalco.