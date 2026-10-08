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CapaCulturaMúsica

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 07:54

Fundação Ecarta realiza 4ª edição do Festival de Percussão com 10 oficinas em outubro

Evento homenageia o percussionista gaúcho Fernando do Ó e oferece aulas sobre tradições sonoras brasileiras, africanas e latino-americanas

Evento homenageia o percussionista gaúcho Fernando do Ó e oferece aulas sobre tradições sonoras brasileiras, africanas e latino-americanas

DANIEL FONTANA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A Fundação Ecarta promove, durante os quatro sábados de outubro (dias 10, 17, 24 e 31), a 4ª edição do Festival de Percussão Ecarta Musical, na Avenida João Pessoa, 943. Sob curadoria de Cândido de Castro, o projeto reúne dez ministrantes para oficinas que abordam instrumentos e tradições sonoras do Brasil, da África Ocidental, do Oriente Médio e da América Latina, como o sopapo afro-gaúcho, o derbake, o bombo leguero, o handpan e as castanholas.

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