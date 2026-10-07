Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 15:12

Lupicínio Rodrigues é homenageado em concerto da OSPA nesta sexta (9)

Espetáculo celebra Era de Ouro do Rádio e traz clássicos do compositor gaúcho em voz e orquestra

Espetáculo celebra Era de Ouro do Rádio e traz clássicos do compositor gaúcho em voz e orquestra

Capa do Disco Dor de Cotovelo/Lupicínio Rodigues/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) apresenta o concerto Lupi Vive: uma homenagem ao compositor Lupicínio Rodrigues nesta sexta-feira (9), às 20h, no Complexo Cultural Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501). Com concepção do regente assistente e violinista Arthur Barbosa, a apresentação recria a atmosfera dos programas de rádio ao vivo das décadas de 1940 e 1950. Os ingressos variam entre R$ 15,00 e R$ 70,00 e estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria local.

No espetáculo, o ator e cantor Álvaro Rosa Costa encarna o próprio Lupicínio Rodrigues, conduzindo a narrativa e revelando os bastidores de clássicos da "dor de cotovelo" como Nervos de Aço, Se Acaso Você Chegasse, Vingança e Esses Moços. Ao seu lado, as cantoras Andréa Cavalheiro e Glau Barros dividem os vocais interpretando as "rainhas do rádio" da época. A programação conta ainda com a palestra prévia Notas de Concerto, ministrada pelo pesquisador e biógrafo Arthur de Faria às 19h. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal da Ospa no YouTube.

Notícias relacionadas