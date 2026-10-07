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CapaCulturaMúsica

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 15:01

Zé Ramalho celebra cinco décadas de carreira com espetáculo no Araújo Vianna

Cantor e compositor paraibano se apresenta nesta sexta-feira em Porto Alegre com repertório repleto de clássicos da MPB

Cantor e compositor paraibano se apresenta nesta sexta-feira em Porto Alegre com repertório repleto de clássicos da MPB

LEO AVERSA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O cantor e compositor paraibano Zé Ramalho desembarca em Porto Alegre com a turnê Show de Sucessos – Vol. 2 no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). O espetáculo será nesta sexta-feira (9), às 21h, e celebra cinco décadas de trajetória artística do músico, reunindo grandes êxitos de sua discografia, como Admirável Gado Novo, Chão de Giz, Avôhai e Frevo Mulher. Restam poucos bilhetes disponíveis para os setores de pista lateral e mesa bistrô, com vendas na Sympla.

No palco, o artista é acompanhado pelos músicos Rogério Fernandes (baixo), Vladimir Sosa (teclado), Zé Gomes (percussão), Toti Cavalcanti (sax e flauta) e Edu Constant (bateria). Com uma carreira marcada pela convergência entre a sonoridade nordestina, o rock e a poesia lírica, Zé Ramalho construiu uma vasta obra com mais de 30 lançamentos, incluindo releituras de Bob Dylan e Beatles, além do álbum de inéditas Ateu Psicodélico, lançado em 2022.

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