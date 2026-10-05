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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 17:31

"Patrulha Canina: Uma aventura Dino" é a sessão especial pelo Dia das Crianças no GNC Cinemas

"Tudo o que pensamos é para agradecer esta cumplicidade com os espectadores", afirma Lucia Cuervo Silva, Diretora de Marketing da rede GNC

"Tudo o que pensamos é para agradecer esta cumplicidade com os espectadores", afirma Lucia Cuervo Silva, Diretora de Marketing da rede GNC

Igor de Quadros Alves / Divulgação / JC
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Tradicional na programação do GNC Cinemas há 20 anos, a sessão especial de Dia das Crianças também dará início às comemorações pelos 35 anos da rede. "Patrulha Canina: Uma aventura Dino" deverá reunir cerca de 3 mil crianças e adolescentes no dia 5 de outubro (segunda-feira), de forma gratuita. Os espectadores ainda vão ganhar pipoca e suco. O filme foi cedido pela Paramount Sky Dance Pictures.

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