Todo dia é dia de aproveitar a cultura em Porto Alegre - confira a Agenda JC de 6 e 7 de outubro

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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 15:34

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Fernando Marco apresenta show autoral gratuito 'Tão Somente o Verbo Amar' no Teatro da UFCSPA

Fernando Marco apresenta show autoral gratuito 'Tão Somente o Verbo Amar' no Teatro da UFCSPA

LEANDRO SPENCER CHAVES/DIVULGAÇÃO/JC
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TERÇA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO

19h - Vinícius Brum e Érlon Péricles recebem Mauro Moraes no sarau Conta Uma Canção. No Teatro Bruno Kiefer da CCMQ (Andradas, 736). Gratuito, com senhas uma hora antes do início da atividade.

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