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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 18:15

Mostra de Teatro Infantil reúne adaptações da literatura no CHC Santa Casa

Evento voltado ao público escolar apresenta montagens inspiradas em obras de Antoine de Saint-Exupéry e Erico Verissimo nesta quarta e quinta-feira

Evento voltado ao público escolar apresenta montagens inspiradas em obras de Antoine de Saint-Exupéry e Erico Verissimo nesta quarta e quinta-feira

ADRIANA MARCHIORI/DIVULGAÇÃO/JC
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A 4ª Mostra de Teatro Infantil do Sesc Alberto Bins realiza duas tardes de apresentações dedicadas à literatura infanto-juvenil nesta quarta (7) e quinta-feira (8), às 14h30min, no Centro Histórico Cultural Santa Casa (Independência, 75). A programação integra as celebrações do Mês das Crianças com foco na formação de plateias e no agendamento de grupos escolares. Os ingressos variam de R$ 24,00 a R$ 30,00 e estão disponíveis no site do Sesc/RS e por atendimento via WhatsApp.

A abertura da mostra, na quarta-feira, traz a montagem As Aventuras do Pequeno Príncipe, adaptação dirigida por Camila Bauer a partir do livro de Antoine de Saint-Exupéry, abordando empatia e imaginação. Na quinta-feira, o palco recebe As Aventuras do Avião Vermelho, espetáculo baseado no clássico infantojuvenil escrito por Erico Verissimo em 1936, que narra as viagens do personagem Fernandinho a bordo de seu avião de brinquedo.

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