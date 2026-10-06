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CapaCulturaMúsica

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 10:41

Músicas de amor para corações partidos sobem ao palco do Espçao 373

Cantora Bruna Paulin traz releituras de hits de Paul McCartney, Angela RoRo, Rita Lee e Caetano Veloso em espetáculo às 21h

Cantora Bruna Paulin traz releituras de hits de Paul McCartney, Angela RoRo, Rita Lee e Caetano Veloso em espetáculo às 21h

Tiago Coelho/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A cantora, atriz e compositora Bruna Paulin apresenta o show Love is a Laserquest - Músicas para Remendar Coração nesta quarta-feira (7), às 21h, no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373). O espetáculo reúne releituras de nomes da música popular brasileira e internacional, como Caetano Veloso, Angela Ro Ro, Rita Lee, Gilberto Gil e Paul McCartney, além de canções autorais. A apresentação conta com a participação especial da cantora Adriana Deffenti. Os ingressos variam de R$ 35,00 a R$ 80,00 e estão à venda antecipadamente pela plataforma Tri.rs.

Acompanhada por Cristiano Bertolucci (bateria), Edu Meirelles (baixo), Guilherme Fialho (guitarra) e Rodrigo Trujillo (teclados), Bruna percorre diferentes vertentes líricas sobre relacionamentos e encontros afetivos. Com trajetória iniciada nos anos 2000 no teatro e na pesquisa musical, a artista desenvolve projetos na cena cultural gaúcha, incluindo o grupo Banda das Ovelhas Desgarradas e apresentações em palcos locais como o Theatro São Pedro e o Teatro Bruno Kiefer.

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