Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 11:58

Companhia de dança americana MOMIX apresenta o espetáculo Botanica no Teatro do Bourbon Country

Montagem criada por Moses Pendleton alia dança contemporânea, acrobacia e ilusionismo em sessão única nesta quinta (8)

Montagem criada por Moses Pendleton alia dança contemporânea, acrobacia e ilusionismo em sessão única nesta quinta (8)

MOMIX/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A prestigiada companhia norte-americana MOMIX apresenta o espetáculo Botanica nesta quinta-feira (8), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Com concepção e direção de Moses Pendleton, a montagem combina dança contemporânea, acrobacia, mímica e recursos visuais para retratar o ciclo das estações e as transformações da natureza no palco. Os ingressos variam de R$ 50,00 a R$ 350,00 e podem ser adquiridos pela plataforma Uhuu.

Criada em 2009, a produção estrutura-se a partir do trabalho do elenco de bailarinos-acrobatas em diálogo com projeções, marionetes gigantes concebidas por Michael Curry e objetos cênicos que emulam formas da fauna e da flora. A trilha sonora da montagem reúne composições que vão do repertório barroco de Antonio Vivaldi ao rock progressivo de Peter Gabriel. A apresentação na Capital integra a turnê brasileira da companhia, realizada pela Dellarte em parceria com o Ministério da Cultura.

Notícias relacionadas