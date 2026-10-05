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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 17:16

Mauro Moraes conta história de Milonga Abaixo de Mau Tempo em sarau nesta terça (6)

Érlon Péricles e Vinícius Brum recebem o compositor no sarau Conta uma Canção às 19h

Érlon Péricles e Vinícius Brum recebem o compositor no sarau Conta uma Canção às 19h

ACERVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC
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Os músicos Érlon Péricles e Vinícius Brum realizam nesta terça-feira (6), às 19h, a quarta edição do sarau Conta uma Canção no Teatro Bruno Kiefer, situado no 6º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). O encontro recebe como convidado o cantor e compositor Mauro Moraes para debater a história e os bastidores de Milonga Abaixo de Mau Tempo, obra consagrada na música nativista. A entrada é gratuita, com distribuição de senhas no local a partir das 18h.

Inspirado nas tradicionais prosas de galpão, o evento alia o bate-papo à execução da obra e de outras composições do repertório regional. A atividade será gravada em áudio e vídeo sob a direção do cineasta Henrique de Freitas Lima para integrar o Arquivo das Artes, plataforma do Banrisul Cultural voltada à preservação da memória artística gaúcha. O acervo público já reúne registros sobre clássicos como Castelhana, Gaúcho Coração e Guri.

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