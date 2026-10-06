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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 11:09

Monólogo Match Point traz história de tenista em reflexão sobre masculinidade, derrotas e obsessão no Teatro Bruno Kiefer

Protagonizado por Patrick Bublitz e dirigido por Eduardo Gil, espetáculo utiliza o universo do tênis profissional como metáfora sobre relações e limites da vida

Protagonizado por Patrick Bublitz e dirigido por Eduardo Gil, espetáculo utiliza o universo do tênis profissional como metáfora sobre relações e limites da vida

Márcia Molina/Divulgação/JC
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O monólogo Match Point, concebido e protagonizado por Patrick Bublitz, cumpre temporada de quarta (7) a sexta-feira (9), às 20h15min, no Teatro Bruno Kiefer, localizado no 6º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). Com direção de Eduardo Gil, que co-assina o texto ao lado do ator, a montagem utiliza a trajetória de um tenista profissional para propor um debate sobre masculinidade, paternidade, envelhecimento e a obsessão pela alta performance na sociedade contemporânea.

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