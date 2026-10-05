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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 16:32

Amanda Gabana lança o álbum Me Chama Pra Dançar em show no Teatro Renascença

Espetáculo com repertório autoral de Pop Brasil e participações especiais ocorre nesta quarta-feira (7), às 20h

Espetáculo com repertório autoral de Pop Brasil e participações especiais ocorre nesta quarta-feira (7), às 20h

LAUBALDO/DIVULGAÇÃO/JC
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A cantora e compositora gaúcha Amanda Gabana apresenta o show de lançamento de seu primeiro disco, Me Chama Pra Dançar, nesta quarta-feira (7), às 20h, no Teatro Renascença (Rua Erico Verissimo, 307). O espetáculo autoral propõe uma sonoridade batizada pela artista de Pop Brasil, unindo influências da música sulista a ritmos como guitarrada, brega, pagode, milonga e vanerão. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro e no Sympla, a partir de R$ 30,00.

Com direção geral e de movimento de Paula Finn, a apresentação aborda temas como flertes, paixões e despedidas a partir de um clima dançante e descontraído. O show conta com participações especiais das cantoras Kaya Rodrigues e ARIELE, dos instrumentistas Bruno Roldo e Matheus Cassimiro e do grupo roda de samba Caçamba. No palco, Amanda é acompanhada por uma banda formada por Kevin Brezolin (guitarra e direção técnica), Ligia Lazevi (teclados), Ariane Motta (baixo) e Guilherme Lopes (bateria), além do corpo de baile integrado por Giuliano Souza, Nílton Feijó e Rafael Sky.

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