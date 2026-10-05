Orquestra Jovem Theatro São Pedro realiza concertos didáticos para alunos de escolas públicas

A Orquestra Jovem Theatro São Pedro apresenta nesta terça (6) e quarta-feira (7) quatro edições dos Concertos Didáticos Banrisul Seguros no Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089). Voltado a alunos do 3º ao 6º ano do Ensino Fundamental de escolas gaúchas, o projeto promove encontros lúdicos de formação musical conduzidos pelo maestro Evandro Matté, com sessões às 10h e às 14h30. As vagas para as apresentações estão esgotadas.
O repertório das sessões conecta o cânone clássico a sucessos da cultura pop. O programa inclui obras como o Minueto, de Johann Sebastian Bach, e o tema O Trenzinho do Caipira, das Bachianas Brasileiras nº 2, de Heitor Villa-Lobos, ao lado de trilhas sonoras de filmes como Harry Potter, Os Vingadores, Piratas do Caribe e Moana. O encerramento traz arranjos para clássicos do grupo britânico Queen, como We Will Rock You e We Are the Champions.
Completando cinco anos de atividades em 2026, o projeto da Orquestra Jovem atende atualmente 120 crianças e adolescentes a partir dos sete anos de idade no Multipalco. Coordenada por Evandro Matté e pela maestrina Keliezy Severo, a iniciativa promove a inclusão social e o aprendizado prático de instrumentos de cordas, percussão e flauta doce, culminando em apresentações didáticas e concertos abertos ao longo do ano.
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