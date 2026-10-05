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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 12:51

Pianista catalã Clara Peya e o guitarrista Santi Careta se apresentam no Instituto Ling nesta terça (6)

Duo espanhol reúne jazz, música eletrônica e improvisação em apresentação de temas autorais

Duo espanhol reúne jazz, música eletrônica e improvisação em apresentação de temas autorais

ALBERT URIACH/DIVULGAÇÃO/JC
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A pianista e compositora catalã Clara Peya e o guitarrista Santi Careta sobem ao palco do Instituto Ling (João Caetano, 440) na próxima terça-feira (6), às 20h, para um show que alia jazz, música eletrônica e experimentações sonoras. Realizada em parceria com o Instituto Cervantes, a apresentação revisita faixas do repertório da instrumentista sob novos arranjos e diálogos de improvisação. Os ingressos variam entre R$ 30,00 e R$ 60,00 e estão à venda na recepção do local e no site da instituição.

O programa do espetáculo tem como eixo central as faixas de Solilòquia, álbum instrumental de Clara centrado em temas como isolamento e vida contemporânea. Vencedora do Prêmio Nacional de Cultura da Catalunha em 2019 e cofundadora da companhia Les Impuxibles, a artista transita entre o jazz e a música cênica. No palco, ela divide a criação sonora com Santi Careta, produtor e guitarrista com vasta atuação na cena experimental europeia e internacional.

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