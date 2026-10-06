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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 08:22

Comédia Um Tio Quase Perfeito 3 estreia nos cinemas nesta quinta-feira

Estrelado por Marcus Majella e dirigido por Pedro Antonio, longa antecipa celebrações do Dia das Crianças com novo enredo familiar

Estrelado por Marcus Majella e dirigido por Pedro Antonio, longa antecipa celebrações do Dia das Crianças com novo enredo familiar

DANIEL CHIACOS/DIVULGAÇÃO/JC
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A comédia Um Tio Quase Perfeito 3, protagonizada pelo ator Marcus Majella e dirigida por Pedro Antonio, chega aos cinemas do país nesta quinta-feira (8). Com distribuição da H2O Films e lançamento programado na semana do Dia das Crianças, o novo capítulo da franquia traz o retorno do elenco principal, que inclui Ana Lucia Torre, Leticia Isnard, Danton Mello e os jovens Julia Svacinna, João Kalume e Soffia Monteiro.

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