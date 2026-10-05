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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 12:29

Minha Melhor Amiga ultrapassa R$ 86 milhões em arrecadações nos cinemas

Com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, longa se tornou segunda maior bilheteria nacional após a pandemia

Com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, longa se tornou segunda maior bilheteria nacional após a pandemia

DESIREE DO VALLE/DIVULGAÇÃO/JC
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O longa-metragem Minha Melhor Amiga, dirigido por Susana Garcia e protagonizado por Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, ultrapassou a marca de 5 milhões de espectadores após quatro semanas em cartaz. A comédia já arrecadou mais de R$ 86,7 milhões e se consolidou como a maior bilheteria do cinema nacional no gênero pós-pandemia, registrando o recorde de maior abertura de um filme brasileiro em 2026 ao ocupar mais de 1,5 mil salas pelo País.

Com roteiro inspirado nas viagens reais das atrizes com suas filhas adolescentes pela Europa, o filme acompanha Julia (Mônica) e Clara (Ingrid), duas amigas aos 50 anos enfrentando dilemas profissionais e pessoais. Ao acompanharem as filhas para um intercâmbio em Portugal, a dupla decide transformar a viagem em um momento de redescoberta e vivencia uma série de imprevistos ao longo de passagens por Lisboa e Sevilha.

Com o resultado nas bilheterias, a diretora Susana Garcia reforça seu histórico de êxitos no cinema brasileiro, somando mais de 24 milhões de espectadores em sua trajetória ao lado de títulos de grande apelo popular como Minha Mãe é Uma Peça 3, Minha Vida em Marte e Minha Irmã e Eu.

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