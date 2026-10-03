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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 12:46

Exposição celebra os 400 anos das Missões Jesuíticas

Mostra reúne produção de arte contemporânea em diálogo com obras do século XVIII

Mostra reúne produção de arte contemporânea em diálogo com obras do século XVIII

Casa da Memória Unimed Federação/RS/Divulgação/JC
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A Casa da Memória Unimed Federação/RS abre no dia 9 de outubro a exposição "Remissões: Permanências e Releituras", montada em homenagem aos 400 anos das Missões Jesuíticas Guarani. A mostra reúne produção de arte contemporânea em diálogo com obras do século XVIII criadas por artistas guarani das reduções — e traz um acontecimento raro para o público: esculturas de santos que saem pela primeira vez do museu do município de Santiago.

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