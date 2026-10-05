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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 10:38

Painel em homenagem a Mario Quintana é inaugurado no Jardim Lutzenberger da CCMQ

Mural cinético de 120 faces transforma imagem da obra de acordo com ângulo do espectador

Mural cinético de 120 faces transforma imagem da obra de acordo com ângulo do espectador

JONES MATTOS/ASCOM SEDAC/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
“São os passos que fazem os caminhos”, dizia o nosso poeta Mario Quintana. Agora, são os passos que fazem a arte. Foi inaugurada em cerimônia na manhã da última sexta-feira (2) a mais nova instalação artística que embeleza o Jardim Lutzemberger, no quinto andar da Casa de Cultura Mário Quintana. Na pintura cinética Eu, passarinho, assinada por Cláudio Ramires, os passos que damos transformam o poeta em um majestoso sabiá-laranjeira — e vice versa.

A magia acontece porque a obra é constituída por 60 perfis bilaterais de alumínio que contém uma imagem pintada de um lado, e outra, no outro. Ao todo, revelam-se 120 faces pintadas — uma para cada ano do período entre o nascimento de Quintana, em 1906, e 2026, ano em que completaria 120 anos. E assim, dependendo do ângulo em que o espectador observa a peça, a imagem do pássaro ou do poeta aparecem.

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