Estudo aponta alto potencial de gás na Bacia de Pelotas

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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 00:25
Kelvin Capra teve seu drink "Sangue de Rá", do Egito, como vencedor do Negroni Days Encouraçado Butikin 2026 - Campari encerrando a disputa cuja motivação era a Copa do Mundo da FIFA, que contou com 7 finalistas selecionados pelo público e um corpo de jurados/TÂNIA MEINERZ/JC