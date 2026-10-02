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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 00:25

Estudo aponta alto potencial de gás na Bacia de Pelotas

Kelvin Capra teve seu drink

Kelvin Capra teve seu drink "Sangue de Rá", do Egito, como vencedor do Negroni Days Encouraçado Butikin 2026 - Campari encerrando a disputa cuja motivação era a Copa do Mundo da FIFA, que contou com 7 finalistas selecionados pelo público e um corpo de jurados

/TÂNIA MEINERZ/JC
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Jornal do Comércio
Levantamento divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) indica que a Bacia de Pelotas, na costa gaúcha, tem potencial enorme quanto à presença de gás natural. Estima-se possível disponibilidade de 1 trilhão de metros cúbicos de gás natural recuperável. p. 5

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