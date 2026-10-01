Após 50 anos, American Brass Quintet volta a Porto Alegre para concerto na Casa da Ospa

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta nesta sexta-feira (2), às 20h, o concerto Metais e Mitos na Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1501). Sob a regência do maestro Manfredo Schmiedt, o espetáculo conta com a participação especial do American Brass Quintet, prestigiado conjunto de câmara norte-americano. A programação do grupo na Capital tem início nesta quinta-feira (1º), às 16h15min, com uma masterclass gratuita voltada a estudantes e instrumentistas de metais. Os ingressos para o concerto de sexta-feira variam entre R$ 15,00 e R$ 70,00 e estão disponíveis na plataforma Sympla ou na bilheteria do local a partir das 15h no dia da apresentação.
O concerto de sexta marca a estreia brasileira de Shadowcatcher, peça de Eric Ewazen escrita para o quinteto e inspirada nos registros fotográficos de povos indígenas norte-americanos. O repertório inclui ainda obras nacionais como Tumucumaque, de Omar Fontana, o poema sinfônico Uirapuru, de Heitor Villa-Lobos (executado com o uso do violinofone), e o encerramento com o movimento Batuque, da suíte Reisado do Pastoreio, de Oscar Lorenzo Fernandez. Às 19h, o público pode acompanhar a palestra prévia Notas de Concerto, ministrada pelo trompetista Elieser Fernandes Ribeiro.
A visita do American Brass Quintet ocorre 50 anos após a primeira passagem do grupo por Porto Alegre, em 1976. A apresentação celebra também o reencontro da plateia gaúcha com o trompetista Tiago Linck, ex-integrante da Ospa e atual docente da The Juilliard School, que integra o quinteto ao lado de Micah Killion, Eric Reed, Timothy Albright e John D. Rojak. A agenda do conjunto na Casa da Ospa se encerra no sábado (3), às 17h, com um recital gratuito da Série Música de Câmara.
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