Morre Cronos, líder do Venom e um dos pioneiros do heavy metal extremo, aos 63 anos

Morreu nesta quinta-feira (01), aos 63 anos, o músico inglês Conrad Lant, mais conhecido pelo nome artístico Cronos. Ele liderou durante décadas a banda Venom, uma das primeiras a investir nas sonoridades mais extremas do som pesado e considerada uma das pioneiras do death metal e do black metal. O falecimento foi confirmado nas redes sociais da banda, mas a causa da morte não foi imediatamente confirmada.
"Por mais de quatro décadas, a voz, o baixo e a visão de Conrad estiveram no coração do Venom", diz o comunicado. "(A banda) nunca seguiu as regras, eles sempre forjaram seu próprio caminho, e Conrad esteve sempre no centro de tudo - sem concessões, sem medo e inconfundível. Descanse em paz, Conrad, a lenda vive", conclui o texto.
Formado no começo dos anos 1980, o Venom se tornou um dos pioneiros do som extremo ao apostar em uma sonoridade crua e deliberadamente suja, combinada com vocais ríspidos e letras sombrias e blasfemas, ainda que dotadas de uma certa ironia. O segundo álbum da banda, Black Metal (1982), acabou batizando um dos subgêneros mais brutais e polêmicos do heavy metal, embora os próprios músicos procurassem se distanciar do lado mais controverso do estilo. Liderando a formação clássica do Venom, ao lado de Mantas (guitarra) e Abaddon (bateria), Cronos lançou discos como Welcome to Hell (1981), At War with Satan (1984) e Possessed (1985), todos considerados fundamentais pelos apreciadores do lado mais agressivo do heavy metal.
Depois de idas e vindas, incluindo um retorno da formação clássica no final dos anos 1990, o Venom se dividiu: Cronos manteve o nome clássico, com novos músicos, enquanto Mantas e Abaddon formaram o Venom Inc. O último álbum da banda, Into Oblivion, foi lançado em maio deste ano.
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